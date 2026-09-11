У Тернополі тимчасово зупинили рух тролейбусів на одній із ділянок
У зв’язку з обривом контактної мережі тимчасово призупинено рух тролейбусів на ділянці від зупинки «Універсам» до «6-го магазину». Повідомляють у тернопільській міській раді.
Аварійні служби працюють над усуненням несправності.
Орієнтовно рух тролейбусів на цій ділянці буде відновлено через годину.
Просимо пасажирів врахувати тимчасові зміни під час планування поїздок містом та, за можливості, користуватися альтернативними видами транспорту.