17:42 | 11.09.2026
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Новини Тернополя 

У Тернополі тимчасово зупинили рух тролейбусів на одній із ділянок

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🚧У зв’язку з обривом контактної мережі тимчасово призупинено рух тролейбусів на ділянці від зупинки «Універсам» до «6-го магазину». Повідомляють у тернопільській міській раді.
Аварійні служби працюють над усуненням несправності.
✔️Орієнтовно рух тролейбусів на цій ділянці буде відновлено через годину.
Просимо пасажирів врахувати тимчасові зміни під час планування поїздок містом та, за можливості, користуватися альтернативними видами транспорту.

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