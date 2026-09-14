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На війні загинув захисник Руслан Золотар з Тернопільщини

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Захищаючи Україну, під час виконання обовʼязків військової служби , 11.09.2026 року загинув військовослужбовець Золотар Руслан, житель села Трибухівці, повідомляють у громаді.
Ще одне життя нашого земляка обірвалося на війні, яку Україна веде за свою свободу, незалежність і майбутнє.
Непоправна втрата болем відгукується в серцях усієї громади. Висловлюємо щирі співчуття дружині, дітям, рідним і близьким Руслана. Розділяємо ваш біль і скорботу.
Світла пам’ять Захиснику України.
Вічна слава Герою! 

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