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Тернопільська веслувальниця Анна Лактіна здобула два золота на Всеукраїнських змаганнях

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Тернопільська веслувальниця здобула два золота на Всеукраїнських змаганнях з веслування 🥇
Цими вихідними, 13-15 вересня у Львові на озері Наварія відбулась традиційна ХХIV Львівська регата з веслування на байдарках і каное, що обʼєднала близько 300 учасників з усіх куточків України. Про це йдеться у повідомленні Noc Ternopil.
Анна Лактіна, представниця комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з водних видів спорту здобула два золота на дистанції 200 та метрів у байдарці одиночці 🏆
Також, у складі змішаної естафети 4х200 метрів з представниками інших областей Анна здобула ще й срібло у свою колекцію нагород 🥈
Підготувала спортсменку до змагань тренер Анастасія Гикава.

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