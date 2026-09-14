Тернопільська веслувальниця Анна Лактіна здобула два золота на Всеукраїнських змаганнях
Тернопільська веслувальниця здобула два золота на Всеукраїнських змаганнях з веслування
Цими вихідними, 13-15 вересня у Львові на озері Наварія відбулась традиційна ХХIV Львівська регата з веслування на байдарках і каное, що обʼєднала близько 300 учасників з усіх куточків України. Про це йдеться у повідомленні Noc Ternopil.
Анна Лактіна, представниця комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з водних видів спорту здобула два золота на дистанції 200 та метрів у байдарці одиночці
Також, у складі змішаної естафети 4х200 метрів з представниками інших областей Анна здобула ще й срібло у свою колекцію нагород
Підготувала спортсменку до змагань тренер Анастасія Гикава.