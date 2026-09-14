Воздвиження Чесного Хреста Господнього: історія, традиції та повір’я Тернопільщини

14 вересня свято Воздвиження Хреста Господнього, яке належить до 12 великих. Історики вважають, що в основу встановлення свята лягли дві події: віднайдення у ІV столітті Хреста, на якому розіп’яли Ісуса, та повернення цього Хреста з Персії до Єрусалиму у VІІ столітті. За переказами, під час розкопок була знайдена печера, де був похований Ісус, а поруч – три однакових хрести. Тому важко було дізнатися, який же з них Ісусів. Допомогло диво: хвора жінка доторкнулася до одного з хрестів і зцілилася. Так і з’явилася назва – Животворний Хрест.

Слово «воздвиження» означає «піднесення», тобто урочистий обряд пошанування та прославляння Хреста Господнього.

Оскільки свято Воздвиження нагадувало про Христове розп’яття і смерть, то з найдавніших часів стало звичаєм Церкви в цей день дотримуватися строгого посту.

ВОЗДВИЖЕННЯ У ТЕРНОПІЛЬСЬКИХ ХРАМАХ І ПОВІР’ЯХ

14 вересня у близько 40 населених пунктах Тернопільщини відзначатимуть храмовий празник – Воздвиження Чесного Хреста Господнього.

Варто зазначити, що серед цих сорока є справді унікальні храми, зокрема пам’ятки архітектури національного значення у Тернополі (Надставна, кін. 16 ст.), Копичинцях (1630 р., дерев’яна), Бучачі (1771 р.). Варто згадати серед усіх цих храмів і дерев’яні: у містах Кременець (1889) і Монастириська (1892), селах Швайківці (1730) на Чортківщині, Пліхів (1742) на Бережанщині, Носівці (1760-і) на Зборівщині, Угриньківці (1769 р.) на Заліщанщині, Новий Олексинець (1846) на Кременеччині, Великі Загайці (1864) на Шумщині, Плиска (1750) і Чайчинці (1776) на Лановеччині, Нараїв (1833, ювілярка – 190 років) на Бережанщині, церкву-мандрівницю у с. Бобрівники (1890 р., перевезена із с. Олешів на Івано-Франківщині) на Монастирищині та ін.

Церква Воздвиження Чесного Хреста Господнього у с. Монастирок на Борщівщині, яке приваблює туристів давньослов’янським печерним храмом, також унікальна – у ній зберігається чудотворна ікона Матері Божої.

У народі говорили «З Воздвиження осінь до зими зсувається, а змії до нір ховаються» або «На Воздвиження осінь літо відсуває».

У це свято не можна займатися важкою працею, що-небудь різати, рубати, сваритися, ображати інших.

Цього дня у церквах ставили свічку до ікони Воздвиження Хреста Господнього і просили у Бога зцілення від хвороб, прощення гріхів та благословення, молилися за мир, здоров’я і благополуччя в родинах.

Тож всепереможного миру, здоров’я, щастя та благополуччя усім нашим родинам!

На фото: у церкві Святого Архістратига Михаїла с. Дубівці, 2026 р. Б.

Віктор Уніят