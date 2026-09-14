Відійшов у вічність екстрений медичний технік Олег Якубів

На 55-му році життя відійшов у вічність екстрений медичний технік КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Тернопільської обласної ради Олег Романович Якубів.

Про смерть працівника повідомили у КНП «ЦЕМД та МК» ТОР.

«Олег Романович був відданим своїй справі працівником, відповідальним колегою та людиною, яка щодня своєю працею допомагала рятувати життя», — зазначили у Центрі.

Колектив КНП «ЦЕМД та МК» ТОР висловив щирі та глибокі співчуття рідним і близьким Олега Якубіва.

«Світла пам’ять про Олега Романовича назавжди залишиться у серцях колег та всіх, хто його знав», — йдеться у повідомленні.

Вічна пам’ять. Царство Небесне.