11:52 | 14.09.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Відійшов у вічність екстрений медичний технік Олег Якубів

Redaktor 0 Views Прокоментуй!
свічка,

На 55-му році життя відійшов у вічність екстрений медичний технік КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Тернопільської обласної ради Олег Романович Якубів.

Про смерть працівника повідомили у КНП «ЦЕМД та МК» ТОР.

«Олег Романович був відданим своїй справі працівником, відповідальним колегою та людиною, яка щодня своєю працею допомагала рятувати життя», — зазначили у Центрі.

Колектив КНП «ЦЕМД та МК» ТОР висловив щирі та глибокі співчуття рідним і близьким Олега Якубіва.

«Світла пам’ять про Олега Романовича назавжди залишиться у серцях колег та всіх, хто його знав», — йдеться у повідомленні.

Вічна пам’ять. Царство Небесне.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *