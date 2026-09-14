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На Тернопільщині 17-річна водійка врізалася в дерево: двоє людей у лікарні

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Дорожньо-транспортна пригода сталася 12 вересня близько 23:00 поблизу села Миколаївка Чортківського району.

За попередніми даними поліції, 17-річна водійка автомобіля ВАЗ 2105 не обрала безпечної швидкості руху, не впоралася з керуванням, з’їхала на узбіччя, після чого автомобіль врізався в дерево.

Унаслідок аварії травмувалися водійка та пасажир 1997 року народження.

Обох потерпілих госпіталізували.

Поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди.

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