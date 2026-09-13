На щиті додому повертається захисник Іван Наконечний з Тернопільщини

Знову біль… І знову сльози…

Зборівський міський голова Руслан Максимів повідомляє про ще одну важку, непоправну втрату для нашої громади. На щиті повертається додому наш Захисник – Наконечний Іван Васильович, 04 липня 1971 року народження, житель села Хоростець.

Низький уклін Воїну за його подвиг, за мужність, витримку та любов до рідної землі. З червня 2024 року рідні жили в болісному очікуванні, молилися і вірили… Проте, на превеликий жаль, дива не сталося. За результатами ідентифікації підтверджено, що Іван Васильович загинув 05 червня 2024 року під час виконання бойового завдання із захисту України в районі н.п. Семенівка Покровського району Донецької області.

Він віддав найцінніше – своє життя за наш спокій, за мирне небо та майбутнє України.

Розділяємо цей важкий хрест непоправного горя разом із родиною. Висловлюємо найщиріші та найглибші співчуття сестрі, усім рідним, близьким, друзям і побратимам Героя. Нехай Господь дасть вам сил і наснаги пережити це невимовне лихо, а душі полеглого Захисника дарує вічний спокій у Царстві Небесному.



Схиляємо голови в глибокій скорботі.

Вічна, світла пам’ять і незабутня слава Герою! 🕯️🇺🇦

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