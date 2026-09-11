Осінній смак українських традицій: в «Агроленді» відбудеться Фестиваль гарбуза та хліба

Четвертого жовтня етнопарк сімейних вражень «Агроленд» запрошує усіх на благодійний фестиваль гарбуза та хліба. На гостей чекають смачні дегустації, ярмарок, музична програма, конкурс на найбільший гарбуз, розіграш цінних призів та зустріч із відомим телеведучим Костянтином Грубичем і ще багато цікавого.

Фестиваль поєднає гастрономію, українські традиції, музику та розваги для всієї родини. Протягом дня на гостей чекатимуть смачні дегустації, ярмарок, виступи місцевих виконавців та багато музики.

Особливим гостем фестивалю стане відомий український телеведучий, журналіст та популяризатор гастрономічної культури Костянтин Грубич, який разом із шеф-кухарем ресторану «Велика миска» готуватиме справжню гарбузову кашу, яку зможуть скуштувати всіх присутні.

До слова, однією з родзинок свята стане конкурс на найбільший гарбуз. Тож організатори запрошують власників справжніх гарбузових гігантів продемонструвати свій урожай та позмагатися за звання найбільшого гарбуза фестивалю. Не обійдеться і без приємних сюрпризів для гостей та розіграшу призів.

Для тих, хто захоче привезти із фестивалю не лише враження, працюватиме ярмарок, де можна буде познайомитися з локальними продуктами та придбати цікаві товари від учасників.

Подія матиме благодійний формат, тому кожен гість зможе не лише відпочити та провести час із родиною, а й долучитися до підтримки наших захисників, а саме бригади НГУ «Азов».

Для зручності гостей із Тернополя та навколишніх населених пунктів упродовж дня курсуватиме безкоштовний автобус до «Агроленду» та назад.

Організатори обіцяють гостям додаткові сюрпризи, про які розповімо у наступних анонсах.

Чекаємо вас 4 жовтня 2026 року у етнопарку сімейних вражень «Агроленд»

(с. Великий Ходачків, Тернопільська область).

Вартість квитків: 500 грн для дорослого, 450 грн для дитини

Безкоштовний вхід: ветеранам та УБД, людям з інвалідністю 1 групи, дітям зростом до 80 см