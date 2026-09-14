Чортківський академічний ліцей виграв грант у 1 мільйон гривень на сучасні лабораторії

Чортківський академічний ліцей імені Романа Ільяшенка став одним із переможців грантової програми Швейцарсько-українського проєкту DECIDE з розвитку академічних ліцеїв.

Після укладення договорів про співробітництво Чортківська громада отримає 1 мільйон гривень на розвиток ліцею.

Кошти можна буде спрямувати на оснащення лабораторій і навчальних кабінетів, придбання меблів та обладнання, а також ремонтні роботи.

У Чортківській міській раді зазначають, що грант дасть можливість створити у ліцеї сучасне освітнє середовище, де старшокласники зможуть працювати з якісним обладнанням і глибше вивчати обрані предмети.

Загалом переможцями відбору стали 45 громад із 15 областей України. Завдяки програмі понад 58 тисяч майбутніх академічних ліцеїстів зможуть користуватися новими лабораторіями, предметними кабінетами та іншим сучасним обладнанням.

Таким чином, Чортківський академічний ліцей отримає 1 мільйон гривень інвестицій на оновлення навчальних кабінетів і лабораторій.