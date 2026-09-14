Представився працівником СБУ: тернополянка втратила 160 тисяч гривень

До Тернопільського районного управління поліції звернулася 72-річна жителька обласного центру, яка стала жертвою телефонного шахрайства. Повіривши незнайомцю, жінка перерахувала на вказані ним рахунки 160 тисяч гривень.



За словами потерпілої, їй зателефонував невідомий чоловік та представився працівником Служби безпеки України. Співрозмовник переконав пенсіонерку, що їй нібито необхідно провести «декларування» власних заощаджень. Для цього гроші потрібно було переказати на визначені ним банківські рахунки.



Довірившись незнайомцю, тернополянка самостійно здійснила кілька переказів. Загальна сума втрачених коштів становить 160 тисяч гривень. Згодом жінка зрозуміла, що стала жертвою шахрайства, та звернулася до поліції.



Правоохоронці встановлюють особу зловмисника та обставини події.



Поліцейські застерігають: працівники СБУ, поліції, банків та інших державних установ не телефонують громадянам із вимогами переказати гроші для їх «декларування», «перевірки», «збереження» чи переведення на так званий безпечний рахунок.



Якщо під час телефонної розмови вас просять перерахувати кошти, назвати реквізити банківської картки, коди з SMS або встановити сторонню програму – припиніть розмову. Самостійно зателефонуйте до установи, працівником якої представився співрозмовник, за офіційним номером.



Особливо варто попередити про такі схеми літніх родичів. Шахраї часто створюють відчуття терміновості, залякують можливими проблемами та не дають людині часу перевірити інформацію.



Якщо ви стали жертвою шахрайства або отримали підозрілий дзвінок – телефонуйте на спецлінію 102.







Поділіться:









