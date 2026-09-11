У Тернополі нетвереза водійка спричинила кілька ДТП та втекла



Сьогодні, близько 12-ї години, на вулиці Клінічній сталася ДТП.



Водійка автомобіля Ford, рухаючись заднім ходом, допустила зіткнення з двома припаркованими автомобілями — Renault та Audi. Намагаючись залишити місце події, вона здійснила наїзд на шлагбаум, а згодом — на металевий стовпчик.



Під час спілкування з кермувальницею патрульні виявили у неї ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду на стан сп’яніння жінка відмовилася.



У 49-річної порушниці інспектори вилучили посвідчення водія та склали 6 адмінматеріалів:

▪️ 3 протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП;

▪️ 2 протоколи за ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП;

▪️ 1 протокол за ч. 1 ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан сп’яніння) КУпАП.



Рішення у справі ухвалюватиме суд ⚖️

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