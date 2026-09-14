На Кременеччині водій Mercedes Sprinter на смерть збив пішохідку

Дорожньо-транспортна пригода сталася 11 вересня близько 20:00 у селі Гриньки Кременецького району.

За попередніми даними, водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter, рухаючись заднім ходом, допустив наїзд на пішохода.

Жінку доставили до медичного закладу, однак згодом вона померла.

Обставини та причини аварії встановлюють слідчі поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України.