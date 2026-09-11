Війна забрала життя молодого захисника Василя Рибака з Тернопільщини

І знову підтвердження про забране ворогом молоде життя справжнього українця, добровольця, знову осиротіла ще одна родина…

Відданий Військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов`язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність поблизу н.п. Миролюбівка Покровського району Донецької бласті під час виконання бойового завдання по захисту Батьківщини,10 жовтня 2025 року загинув сержант РИБАК ВАСИЛЬ ЮРІЙОВИЧ, 1995 року народження, уродженець с. Іванків, житель Скала-Подільської територіальної громади. Повідомляє Другий відділ Чортківського РТЦК та СП.

Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини, нехай добрий, світлий спомин про Василя стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам`яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх хто знав його, любив і шанував. В цю гірку мить поділяємо горе сім`ї та схиляємо голову в глибокій скорботі.

Вічна пам’ять і слава Українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!

Хай Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!