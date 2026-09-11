Небезпечний обгін на Тернопільщині: зіткнулися кілька вантажівок

ДТП за участю вантажівок поблизу села Колодне: поліцейські встановлюють обставини.

На лінію 102 надійшло повідомлення від очевидця дорожньо-транспортної події про те, неподалік села Колодне сталася аварія за участю великогабаритних транспортних засобів. На місце події виїхала слідчо-оперативна група збаразької поліції.



За попередніми даними, водій рефрежератора під час здійснення обгону виїхав на зустрічну смугу. Водії вантажівок, що рухалися назустріч, почали екстрене гальмування, в результаті чого сталося зіткнення. На щастя, в дорожній пригоді загиблих і важко травмованих немає.



Водія, 1988 року народження, що спровокував ДТП, буде притягнено до адміністративної відповідальності за статтею 124 КУпАП.







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