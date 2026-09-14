Тернопільщина втратила захисника Івана Гулку

Втрата кожного Захисника — це глибока рана для всієї громади та країни. Але сьогодні, ранішня страшна звістка, яку неможливо прийняти, неможливо усвідомити і осягнути серцем, приголомшила усіх. 14.09.2026р. від важкої хвороби зупинилося серце Героя, мужнього Захисника та відданого сина України, жителя села Пальчинці – ГУЛКА ІВАНА ВІТАЛІЙОВИЧА,22.06.1984р.н. Повідомляють у Скориківській громаді.

Важко підібрати слова, коли йде з життя людина, яка з перших днів війни стояла на захист Батьківщини, пройшла пекло війни, але не змогла здолати важку недугу, спричинену цими надлюдськими випробуваннями. Іван до останнього залишався бійцем, але хвороба, яку принесла війна, виявилася невблаганною. Військові віддають своє здоров’я та життя на фронті і смерть від важкої хвороби, викликаної або загостреної умовами війни, є такою ж трагічною жертвою заради нашого миру.

Висловлюємо щирі співчуття матері, сестрі, брату, який теж стоїть на захисті Батьківщини, усім рідним, побратимам, друзям, усім хто знав і любив Івана. Наш Герой мужньо боровся за волю України на фронті, а потім так само відважно боровся з нещадною хворобою. Війна забрала у нього сили, але не зламала його дух. Він віддав усе найдорожче заради нашого миру. Нехай Господь дасть вам сил пережити це страшне горе, а його душа знайде вічний спокій там, де немає більше болю й страждань. Іван був справжнім Героєм, який виніс на своїх плечах важкий тягар війни. Хвороба стала наслідком його жертовності заради нас усіх. Нехай добрий спомин про нього житиме вічно, а Його подвиг – назавжди залишиться в наших серцях.

Царство Небесне Герою

Світла пам’ять Захиснику

Вічна пам’ять та Слава Герою України