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Війна 

Тернопіль зазнав атаки російських БПЛА: є потерпілий

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Тернопіль сьогодні зазнав атаки ворожих безпілотних літальних апаратів. Силами протиповітряної оборони вдалося відбити більшість БПЛА.

Про це повідомив очільник Тернопільщини Тарас Пастух.

За його словами, внаслідок атаки уражено об’єкт транспортної інфраструктури та промислове приміщення.

На місці працюють рятувальники ДСНС. Пожежу вже ліквідовано.

Наразі відомо про одного потерпілого. Йому надають відповідну допомогу.

Очільник області також закликав не поширювати фото та відео з місця падіння.

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