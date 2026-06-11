Майже два роки надії, – Ангелом додому повертається Сергій Берекеля з Тернопільщини
Герой із села Колодне 34-річний Сергій Берекеля, який вважався зниклим безвісти, загинув 15 вересня 2024 р. під час виконання бойового завдання на території курської області рф, повідомлє збаразький міський голова Роман Полікровський.
Зустріч Героя відбудеться у Сквері Героїв завтра, 12 червня, о 13 годині. (Кортеж буде рухатись через с. Чернихівці).
Після спільної молитви колона попрямує до рідної оселі захисника у село Колодне, де відбудеться парастас.
Чин похорону – у суботу, 13 червня, об 11 годині.
Просимо прийти і належно вшанувати воїна, який віддав своє молоде життя за вільну Українську державу, за гідне майбутнє кожного з нас.