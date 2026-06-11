15:48 | 11.06.2026
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Пантеон Героїв 

Майже два роки надії, – Ангелом додому повертається Сергій Берекеля з Тернопільщини

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Герой із села Колодне 34-річний Сергій Берекеля, який вважався зниклим безвісти, загинув 15 вересня 2024 р. під час виконання бойового завдання на території курської області рф, повідомлє збаразький міський голова Роман Полікровський.

🚔🇺🇦Зустріч Героя відбудеться у Сквері Героїв завтра, 12 червня, о 13 годині. (Кортеж буде рухатись через с. Чернихівці).
🙏💔Після спільної молитви колона попрямує до рідної оселі захисника у село Колодне, де відбудеться парастас.

✝️🇺🇦Чин похорону – у суботу, 13 червня, об 11 годині.

🙏😥Просимо прийти і належно вшанувати воїна, який віддав своє молоде життя за вільну Українську державу, за гідне майбутнє кожного з нас.

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