Майже два роки надії, – Ангелом додому повертається Сергій Берекеля з Тернопільщини

Зустріч Героя відбудеться у Сквері Героїв завтра, 12 червня, о 13 годині. (Кортеж буде рухатись через с. Чернихівці).

Після спільної молитви колона попрямує до рідної оселі захисника у село Колодне, де відбудеться парастас.

Чин похорону – у суботу, 13 червня, об 11 годині.

Просимо прийти і належно вшанувати воїна, який віддав своє молоде життя за вільну Українську державу, за гідне майбутнє кожного з нас.