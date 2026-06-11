Майже на три тижні раніше між Кременцем і Почаєвом відновлюють рух усіх видів транспорту

Відзавтра, 12 червня, з 12:00 для всіх видів транспорту відновлять рух ділянкою автомобільної дороги Н-02 Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка, яку було перекрито майже два місяці.

Йдеться про штучну споруду на км 45+402 поблизу Кременця. Міст 1947 року побудови перебував у аварійному стані — за результатами обстеження його віднесли до 5-го експлуатаційного стану з обмеженням навантаження до 3,5 тонни.

Через небезпеку для учасників дорожнього руху Служба відновлення та розвитку інфраструктури прийняла рішення провести термінові ремонтні роботи. Вони розпочалися 31 березня.

Завдяки роботі дорожників відкрити проїзд вдалося раніше запланованого терміну — майже на три тижні швидше. Спочатку завершення робіт очікували до 1 липня.

Після відновлення руху забезпечено безперешкодне сполучення для всіх видів транспорту між Кременцем та Почаєвом.