Під арештом – 16 земельних ділянок, 5 авто, квартири: результати незаконного будівництва в центрі Тернополя

Через справу про знищення археологічного культурного шару в історичному центрі Тернополя суд наклав арешт на майно чотирьох підозрюваних. Під заборону відчуження потрапили 16 земельних ділянок, п’ять автомобілів, квартири, будинок та інші об’єкти нерухомості.

Таке рішення ухвалили в межах кримінального провадження та для забезпечення позову держави про відшкодування майже 29 мільйонів гривень збитків, завданих культурній спадщині міста.

У кримінальній справі про будівельні роботи в історичному центрі Тернополя, які, за даними слідства, призвели до знищення археологічного культурного шару, наклали арешт на нерухоме і рухоме майно. Про це свідчать дані Судового реєстру, пише 20 хвилин.

Нагадаємо, у квітні 2026 року у Тернополі викрили забудовника і ще трьох фігурантів, причетних до будівництва в історичному центрі.

«За даними слідства, на вулиці Над Ставом під виглядом реконструкції приватних садиб фактично реалізували проєкт будівництва багатоквартирного житлового будинку. Йдеться про дві суміжні ділянки, розташовані в межах історичного ареалу та охоронних зон об’єктів культурної спадщини. Навесні 2021 року на ділянках розпочали масштабні земляні роботи із залученням важкої техніки. Під час риття котловану глибиною до трьох метрів було повністю знято ґрунтовий покрив і знищено археологічний шар Тернополя XVI–XVIII століть», — розповідали в Офісі Генерального прокурора.

На що наклали арешт

За даними Судового реєстру, другого і третього червня слідчий суддя розглянув чотири клопотання щодо накладення арешту на майно шляхом заборони відчуження. Йдеться про об’єкти, які перебувають у власності чотирьох підозрюваних у цій справі. Загалом це 16 земельних ділянок у Тернополі та в області, п’ять автомобілів, дві квартири, один будинок, один гараж (паркомісце), одне нежитлове приміщення.

Зокрема, в ухвалі суду щодо підозрюваної, яка є родичкою одного із фігурантів, йдеться про арешт чотирьох ділянок, дві із яких, за даними ознайомчої публічної кадастрової карти, розташовані на вулиці Білецька під житловим комплексом.

Також під арешт потрапила ділянка на вулиці Над Ставом, яка є у власності одного із підозрюваних. Саме тут, за даними слідства, збудували житловий багатоквартирний будинок у межах історичного ареалу Тернополя.

Позов на майже 30 мільйонів

За даними ухвал, накладення арешту на рухоме і нерухоме майно підозрюваних обумовлене й тим, що прокурор подав цивільний позов про стягнення шкоди, завданої будівництвом.

«В інтересах держави в особі Тернопільської обласної державної адміністрації заявлено цивільний позов про стягнення з Особа_11, Особа_9, Особа_12 та Особа_6 на користь держави шкоду, завдану кримінальним правопорушенням, внаслідок знищення об’єкту культурної спадщини (археологічний культурний шар 16-18 ст. м. Тернопіль), на земельних ділянках по вул. Над Ставом, 1 та 3, які знаходяться у межах історичного ареалу, в розмірі 28 934 762 грн», — йдеться у ухвалі.

Арешт наклали на:

ділянку із кадастровим номером 6122610100:03:001:0139 площею 0,18 га; ділянку із кадастровим номером 6122610100:03:001:0154 площею 0,225 га ділянку із кадастровим номером 6110100000:02:009:0076 площею 0,0679 га ділянку із кадастровим номером 6110100000:02:009:0033 площею 0,042 га ділянку із кадастровим номером 6110100000:02:021:0055 площею 0,0355 га ділянку із кадастровим номером 6110100000:01:006:0146 площею 0,0013 га ділянку із кадастровим номером 6110100000:01:006:0147 площею 0,0027 га ділянку із кадастровим номером 2611091501:10:026:0182 площею 0,0233 га ділянку із кадастровим номером 6110100000:01:006:0134 площею 0,0615 га ділянку із кадастровим номером 6122684800:02:002:0002 площею 0,3299 га ділянку із кадастровим номером 6122684800:02:002:0001 площею 0,25 га ділянку із кадастровим номером 6122684800:03:002:0010 площею 0,25 га ділянку із кадастровим номером 6122684800:01:001:0392 площею 6,027 га за адресою: Зборівський рн, с/рада Кобзарівська; ділянку із кадастровим номером 6125281700:02:001:4254 площею 0,1 га за адресою: Тернопільський район с/рада Великогаївська ділянку із кадастровим номером 6110100000:01:011:0104 площею 0,065 га ділянку із кадастровим номером 6110100000:01:011:0074 площею 0,1 га, за адресою: Тернопіль, вул. Яблунева житловий будинок загальною площею 20,1 кв. м квартиру загальною площею 51,9 кв. м квартиру загальною площею 71,3 кв. м нежитлове приміщення загальною площею 3,7 кв. м за адресою: Тернопіль, вул. Миру автомобіль марки BMW X5, 2011 року випуску, сірого кольору автомобіль марки MERCEDES-BENZ CL500, 2002 року випуску, чорного кольору автомобіль марки LEXUS RC 350, 2015 року випуску, білого кольору автомобіль марки AUDI E-TRON, 2020 року випуску, білого кольору автомобіль марки MERCEDES-BENZ EQS 580, 2022 року випуску, чорного кольору причіп марки «Кияшко одисей», 2025 року випуску сірого кольору гараж (машино-місце) загальною площею 15,4 кв. м

Ухвали про накладення арешту можна оскаржити в апеляційній інстанції.

Кого і в чому підозрюють

Нагадаємо, за даними Офісу Генпрокурора, повідомили про підозри забудовнику, його родичці — співвласниці земельної ділянки, архітектору та співвласнику ділянки, колишньому депутату міської ради.

Підозрюваним інкримінували умисне незаконне знищення об’єкта культурної спадщини, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 298 Кримінального кодексу України).