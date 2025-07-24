Тернопільщина з радістю зустріла захисника Романа Козюка після тривалого перебування в полоні

Бучацька міська громада з радістю зустріла свого героя — Романа Козюка, захисника України, який повернувся додому після майже двох років у ворожому полоні. Протягом цих тяжких місяців він витримав неймовірні випробування, а після звільнення ще близько трьох місяців проходив реабілітацію, відновлюючи сили.

На рідній землі Романа тепло зустріли його рідні, сусіди та земляки. Вітання з поверненням та щирі слова подяки за його стійкість та незламність адресував Герою міський голова Бучача Віталій Фреяк. Він висловив вдячність Роману за віддану службу Україні, побажав йому міцного здоров’я, спокою та швидкого відновлення після пережитого.

Герої в серцях людей

Бучацька громада глибоко вдячна Роману за його мужність та безстрашність. Повернення нашого земляка стало справжнім символом стійкості та надії для всіх нас. Герої не просто захищають Батьківщину на фронті — вони живуть у серцях вдячних людей, які щиро підтримують їх у складні часи.

Підтримка після повернення: важливість реабілітації для військових

Після пережитого Роман має право на повноцінну реабілітацію. Це питання є надзвичайно важливим для кожного військового, який повертається з полону або повертається після важких боїв. Бучацька громада активно підтримує ініціативи, спрямовані на психологічну та фізичну реабілітацію ветеранів війни, і ми впевнені, що Роман отримає всю необхідну підтримку для того, щоб адаптуватися до мирного життя.

Ми віримо, що такі історії надихають інших, підкреслюючи важливість нашої спільної боротьби за майбутнє України. Дякуємо Роману за відвагу та самовідданість!