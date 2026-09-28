На Тернопільщині оформили понад 700 тис. тонн вантажів
За вісім місяців 2026 року працівниками підрозділів митного оформлення Тернопільської митниці оформлено 723 тис. тонн вантажів. Із них імпортних – 262 тис. тонн та 461 тис. тонн товарів експорту.
Що ж найчастіше експортує та імпортує Тернопільщина? Абсолютним лідером експорту є проводи ізольовані, частка яких становить 21% від загального обсягу продукції. Також високим попитом користуються електричні світильники та освітлювальне обладнання – 8 %, соняшникова олія – 6 %, пробки, ковпачки, кришки з недорогоцінних металів – 6% та пшениця – 5 відсотків.
Водночас список найпопулярніших у ввезені товарів очолюють трактори, їх імпорт становить 6 % від усіх митних платежів. Далі йдуть полімери етилену у первинних формах – 6 %, легкові автомобілі – 6 %, інсектициди, фунгіциди, гербіциди – 5 %, прокат плоский або з нелегованої сталі – 4 відсотки.
Ці показники демонструють збалансований розвиток регіону, який поєднує потреби внутрішнього ринку з активною участю у зовнішньоекономічних зв’язках, забезпечуючи Тернопільщину необхідною технікою, сировиною та розширюючи ринки збуту для власної продукції