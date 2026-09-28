На Тернопільщині оформили понад 700 тис. тонн вантажів

Що ж найчастіше експортує та імпортує Тернопільщина? Абсолютним лідером експорту є проводи ізольовані, частка яких становить 21% від загального обсягу продукції. Також високим попитом користуються електричні світильники та освітлювальне обладнання – 8 %, соняшникова олія – 6 %, пробки, ковпачки, кришки з недорогоцінних металів – 6% та пшениця – 5 відсотків.