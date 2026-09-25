Тернопільщина втратила захисника Василя Борисевича

19 вересня 2026 року в КНП «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І. І. Мечникова» ДОР у Дніпрі помер військовослужбовець із села Устя-Зелене Монастириської громади Василь Борисевич.

Як повідомили у Монастириській міській територіальній громаді, причиною смерті стало хронічне захворювання.

Василь Петрович Борисевич народився 18 квітня 1971 року.

Військовослужбовець проходив службу на посаді стрільця — помічника гранатометника 2-го мотопіхотного відділення 2-го мотопіхотного взводу 3-ї мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону військової частини А5002.

Василь Борисевич був жителем села Устя-Зелене.

Монастириська міська територіальна громада висловила щирі співчуття рідним і близьким померлого захисника.