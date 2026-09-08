14:08 | 8.09.2026
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На війні загинув 32-річний захисник Назарій Гевчук з Тернопільщини

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Відлетів до небесних полків, боронячи рідну землю від ворога наш земляк Гевчук Назарій Тарасович. Героїчно завершив свій шлях на землі на 32-му році життя, виконуючи бойове завдання у Запорізькій області.  Повідомляє тернопільська міська рада.

Назарій вважався зниклим безвісти з 14 березня 2024 року. Він віддав своє життя, захищаючи Україну, її незалежність та мирне майбутнє.

Щиро співчуваємо всім рідним, друзям та близьким Героя. Вічна та світла пам’ять захиснику України!

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