Футболіст із Тернопільщини Денис Сметана отримав шанс проявити себе у команді «Шахтаря»

Футболіст із села Вікторівка на Тернопільщині Денис Сметана у 2026 році отримав можливість проявити себе на рівні першої команди донецького «Шахтаря». Про це у мережі Фейсбук пише Оксана Юрків.

Свій футбольний шлях спортсмен розпочинав у Козівській дитячо-юнацькій спортивній школі.

Перші тренування Дениса відбулися у 2012 році. Його першим тренером став Борис Палюх. Саме у Козівській ДЮСШ юний футболіст робив перші кроки у спорті, вчився працювати в команді, долати поразки та вдосконалювати свої навички.

Згодом Денис продовжив кар’єру в академії донецького «Шахтаря». За роки навчання він став капітаном юнацької команди та брав участь у всеукраїнських і міжнародних футбольних змаганнях.

У 2026 році футболіст отримав шанс заявити про себе вже на рівні першої команди «Шахтаря».

У Козівській громаді наголошують, що історія Дениса є прикладом того, як перші тренування на місцевому футбольному полі можуть стати початком професійної кар’єри.

Нині перед молодим футболістом — нові випробування та можливості. А його земляки продовжують стежити за кар’єрою спортсмена, який розпочинав свій шлях саме на Козівщині.