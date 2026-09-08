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На Кременеччині BMW врізався в електроопору

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4 вересня у селі Старий Вишнівець Кременецького району сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілим.

Аварія трапилася на автодорозі Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече. За попередньою інформацією, водій автомобіля BMW не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в електроопору.

На місце ДТП виїжджали поліцейські та бригада екстреної медичної допомоги. Водія доправили до лікарні для надання допомоги, однак від подальшої госпіталізації він відмовився.

Правоохоронці встановлюють обставини та причини аварії.

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