На Кременеччині BMW врізався в електроопору

4 вересня у селі Старий Вишнівець Кременецького району сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілим.

Аварія трапилася на автодорозі Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече. За попередньою інформацією, водій автомобіля BMW не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в електроопору.

На місце ДТП виїжджали поліцейські та бригада екстреної медичної допомоги. Водія доправили до лікарні для надання допомоги, однак від подальшої госпіталізації він відмовився.

Правоохоронці встановлюють обставини та причини аварії.