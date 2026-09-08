8-річному хлопчику з Тернопільщини врятували нирку за допомогою робота-хірурга

8-річному Олежикові з Тернопільщини вдалося зберегти нирку завдяки роботизованій операції. Втручання провели спеціалісти Дитячої лікарні Святого Миколая у Львові за допомогою системи Senhance.

Про захворювання батьки хлопчика дізналися випадково під час планового УЗД. Медики виявили, що одна з нирок дитини збільшена. Подальше обстеження у Львові показало, що в Олежика гідронефроз — захворювання, за якого порушується відтік сечі з нирки, що може призвести до пошкодження органу та навіть його втрати.

Зберегти нирку могла лише складна високоточна операція. Її провели за допомогою роботичної системи Senhance, яку львівські спеціалісти нещодавно опанували.

Спеціально для проведення операцій до Львова приїхав професор Вільнюського університету Нарімантас Евалдас Самалавічюс — фахівець у галузі малоінвазивної та роботичної хірургії, який виконав понад 1000 роботичних втручань.

Під час операції лікарі визначили місце звуження, видалили дефектну ділянку нирки, а потім реконструювали орган для відновлення його роботи. За даними лікарні, втручання пройшло без ускладнень.

Однією з особливостей Senhance є система керування камерою за рухом очей хірурга та можливість використовувати інструменти діаметром лише 3 міліметри. Це дозволяє виконувати дуже точні маніпуляції та мінімізувати травмування тканин.

Олежик став одним із перших пацієнтів, прооперованих за допомогою цієї роботичної системи. Загалом під час приїзду професора разом із львівськими хірургами виконали роботизовані операції п’ятьом дітям.

Нині, повідомляють у Дитячій лікарні Святого Миколая, фахівці виконують за допомогою Senhance близько двох втручань на тиждень.

За інформацією медиків, сьогодні Олежик здоровий. На згадку про операцію хлопчик отримав робота-трансформера.