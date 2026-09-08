Юнак із Тернопільщини отримав три «так» на «Україна має талант»

18-річний Олександр Дмитрів із села Зозулинці розвиває музичний талант, виступає у складі власного гурту та вже встиг підкорити сцену популярного талант-шоу «Україна має талант».

Любов до музики Олександр проявляв ще змалечку. З третього класу він навчався у Заліщицькій музичній школі у класі фортепіано. Його перша вчителька згадує, що ще у першому класі хлопчик пальцями грав по парті, ніби по клавішах.

Музичні здібності Олександр успадкував від дідуся. Навчаючись у школі в Зозулинцях, юнак часто грав на акордеоні, а його однокласники співали разом із ним. Також він організовував у селі колядування, підтримуючи українські традиції.

Важливу роль у розвитку юнака відіграють його батьки. Вони підтримували захоплення сина музикою та допомагали йому розвивати свої здібності.

Нині Олександр уже четвертий рік навчається у Тернопільській музичній школі. У 9-му класі він здобув перемогу в обласному музичному конкурсі, який проходив у Чортківському педагогічному коледжі.

Згодом разом зі своїм одногрупником Олександр створив музичний гурт. Хлопців почали запрошувати виступати на різних урочистостях у містах Західної України.

Нещодавно юні музиканти зробили ще один важливий крок у своїй творчій кар’єрі — взяли участь у талант-шоу «Україна має талант». Їхній виступ сподобався суддям, і гурт отримав три «ТАК».

У листопаді Олександру виповниться 18 років. Попереду в молодого музиканта — нові виступи, сцени та творчі можливості.