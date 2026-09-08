Борис Репка — єдиний кандидат на посаду директора Тернопільського драмтеатру

7 вересня відбулося перше засідання конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду директора — художнього керівника Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка.

У засіданні взяли участь сім із дев’яти членів конкурсної комісії. Головою комісії обрали депутата Тернопільської обласної ради Дениса Милого, секретарем — Дмитра Костюка, головного спеціаліста відділу міжнародного співробітництва та промоції області.

Як повідомили в Тернопільській обласній раді, станом на 22 серпня — кінцеву дату прийому документів — на участь у конкурсі надійшла лише одна заява. Кандидатом став Борис Репка.

Комісія перевірила подані документи та встановила, що претендент відповідає кваліфікаційним вимогам щодо освіти та стажу роботи і вчасно подав усі необхідні документи відповідно до Закону України «Про культуру».

Члени конкурсної комісії одноголосно вирішили допустити Бориса Репку до участі в конкурсі та визначили його учасником конкурсного відбору.

Наступне засідання конкурсної комісії заплановане на 15 вересня о 15:00.