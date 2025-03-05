На війні загинув Іван Карпів з Тернопільщини

Страшна війна забрала кращого Захисника України, жителя села Різдвяни КАРПІВ ІВАНА МИКОЛАЙОВИЧА (30.06.1966 р.н.).

Іван Миколайович з перших днів повномасштабної війни, у 2022 році пішов добровольцем, був на всіх гарячих напрямках, захищаючи нас та відстоюючи територію України. Повідомляють у Микулинецькій громаді.

Перебуваючи на військовій службі в Донецькій області поблизу населеного пункту Часів Яр,потрапив до лікарні з важким захворюванням де і 5 березня помер.

💔 У полеглого Героя залишилась дружина та сини……

Висловлюємо щирі співчуття усім рідним та близьким полеглого! Вічна та світла пам’ять!





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