10:10 | 5.03.2025
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Незвична рятувальна операція в Тернопільській області: свиня впала у колодязь

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Тернопільські рятувальники визволили свійську тварину, що опинилася у пастці. Про це повідомляють в Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.
📅 4 березня у селі Дуплиська Заліщицької територіальної громади сталася незвичайна подія – 🐖 свиня впала у колодязь глибиною близько 2 метрів і не могла вибратися самостійно.
🆘 На допомогу прийшли рятувальники 🚒 15-ї державної пожежно-рятувальної частини. Завдяки професійним та злагодженим діям 🏆 тварину успішно визволили.
❤️‍🔥 Цей випадок ще раз доводить: рятувальники готові прийти на допомогу кожному, хто опинився у небезпеці.

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