Незвична рятувальна операція в Тернопільській області: свиня впала у колодязь
Тернопільські рятувальники визволили свійську тварину, що опинилася у пастці. Про це повідомляють в Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.
4 березня у селі Дуплиська Заліщицької територіальної громади сталася незвичайна подія – свиня впала у колодязь глибиною близько 2 метрів і не могла вибратися самостійно.
На допомогу прийшли рятувальники 15-ї державної пожежно-рятувальної частини. Завдяки професійним та злагодженим діям тварину успішно визволили.
Цей випадок ще раз доводить: рятувальники готові прийти на допомогу кожному, хто опинився у небезпеці.