На Тернопільщині двоє пішоходів потрапили під колеса автомобіля

21 грудня стались дві дорожньо-транспортні пригоди за участю транспортних засобів та пішоходів.

Спершу, близько 17.00 годин, водій автомобіля «Ford Transit», проїжджаючи по автодорозі М-19 в с. Старий Вишнівець Кременецького району, скоїв наїзд на пішохода. Внаслідок аварії постраждав 81-річний місцевий житель. Дідуся, з ушкодженнями середнього ступеня важкості, госпіталізовано в Кременецьку лікарню.

Через три години схожа ситуація трапилась в Тернопільському районі. На автодорозі, що між селами Залізці та Гаї Розтоцькі Залозецької територіальної громади, місцевий житель потрапив під колеса автомобіля «Volkswagen Рassat». 20-річний чоловік отримав травми середнього ступеня важкості та був госпіталізований в Зборівську лікарню.