На війні загинув сапер Валентин Павлюк з Тернопільщини

Знову чорною птахою прилетіла чорна звістка. Війна забрала життя Валентина Павлюка, жителя Кременця. Захисник загинув у Запорізькій області. Осиротіла родина, побратими, друзі. Вічна пам’ять Воїну!

«Наша громада знову в скорботі. Повідомляємо вам, що в Запорізькій області загинув військовослужбовець, житель міста Кременець, молодший сержант, ПАВЛЮК Валентин Анатолійович, 1970 року народження, сапер військової частини А****. Про дату та час зустрічі загиблого Захисника буде повідомлено додатково.

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усіх хто знав Героя Валентина! Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!» – повідомив міський голова Кременця Андрій Смаглюк.