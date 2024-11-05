На Тернопільщині чоловік підрізав приятеля
Жителю Кременеччини загрожує до восьми років позбавлення волі за тяжке тілесне ушкодження, повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.
Зловмисник під час конфлікту наніс декілька проникаючих поранень односельцеві. Потерпілий перебуває у реанімації.
Про пацієнта з ножовими пораненнями черевної порожнини поліцейських Кременецького районного відділу поліції повідомив фельдшер екстреної медичної допомоги Шумська. Виїхавши на місце події, правоохоронці встановили, що потерпілий – 37-річний житель одного з сіл Великодедеркалівської громади. Під час розпивання алкогольних напоїв з односельцем між ними виник конфлікт і 52-річний нападник ножем декілька разів вдарив потерпілого у живіт, спричинивши проникаючі поранення.
На даний час медики прооперували потерпілого. Його життю загрози немає. Підозрюваного у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали поліцейські. Вирішується питання про оголошення підозри за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.