На Тернопільщині чоловік підрізав приятеля

Зловмисник під час конфлікту наніс декілька проникаючих поранень односельцеві. Потерпілий перебуває у реанімації.

Про пацієнта з ножовими пораненнями черевної порожнини поліцейських Кременецького районного відділу поліції повідомив фельдшер екстреної медичної допомоги Шумська. Виїхавши на місце події, правоохоронці встановили, що потерпілий – 37-річний житель одного з сіл Великодедеркалівської громади. Під час розпивання алкогольних напоїв з односельцем між ними виник конфлікт і 52-річний нападник ножем декілька разів вдарив потерпілого у живіт, спричинивши проникаючі поранення.

На даний час медики прооперували потерпілого. Його життю загрози немає. Підозрюваного у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали поліцейські. Вирішується питання про оголошення підозри за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.