На війні загинув захисник Олександр Хворостяний з Тернопільщини

На російсько-українській війні загинув наш захисник збаражанин Олександр Хворостяний, 1984 р.н. Повідомляє міський голова Роман Полікровський.

🇺🇦Солдат служив стрільцем штурмового спеціалізованого батальйону “Шквал”.

💔😥Загинув 8 червня, захищаючи Батьківщину від російського агресора в районі н.п. Андріївка Сумської області.

😥🙏Щиро співчуваємо рідним та близьким Олександра. Розділяємо з вами невимовне горе втрати найріднішої людини.

Нехай всемилостивий Господь допомагає у цей тяжкий період життя.

🚔Зустріч воїна відбудеться

у Сквері Героїв

завтра, 15 червня, о 14.30 .

Маршрут траурного кортежу:

✔с. Чернихівці,

✔Сквер Героїв,

✔рідна домівка Олександра,

✔церква Покрови Пресвятої Богородиці у Збаражі.

✝️Чин похорону – у понеділок, 16 червня, об 11 годині.

💛💙🙏Просимо прийти і гідно вшанувати воїна, який віддав життя за свободу і незалежність України.

🇺🇦Вічна слава Герою!