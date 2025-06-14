На війні загинув захисник Олександр Хворостяний з Тернопільщини
На російсько-українській війні загинув наш захисник збаражанин Олександр Хворостяний, 1984 р.н. Повідомляє міський голова Роман Полікровський.
🇺🇦Солдат служив стрільцем штурмового спеціалізованого батальйону “Шквал”.
💔😥Загинув 8 червня, захищаючи Батьківщину від російського агресора в районі н.п. Андріївка Сумської області.
😥🙏Щиро співчуваємо рідним та близьким Олександра. Розділяємо з вами невимовне горе втрати найріднішої людини.
Нехай всемилостивий Господь допомагає у цей тяжкий період життя.
🚔Зустріч воїна відбудеться
у Сквері Героїв
завтра, 15 червня, о 14.30 .
Маршрут траурного кортежу:
✔с. Чернихівці,
✔Сквер Героїв,
✔рідна домівка Олександра,
✔церква Покрови Пресвятої Богородиці у Збаражі.
✝️Чин похорону – у понеділок, 16 червня, об 11 годині.
💛💙🙏Просимо прийти і гідно вшанувати воїна, який віддав життя за свободу і незалежність України.
🇺🇦Вічна слава Герою!