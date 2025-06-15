Митрополит Епіфаній очолив Божественну літургію в Тернополі

Сьогодні, 15 червня, у Тернополі відбувається головна частина дводенних богослужінь на честь Тернопільської чудотворної ікони Божої Матері. Божественну літургію у храмі Воздвиження Чесного Хреста Господнього очолює Предстоятель Православної Церкви України Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Свято об’єднує тисячі вірян, які прибули з різних куточків України, щоб спільною молитвою прославити Пресвяту Богородицю та подякувати Їй за численні благодіяння. У центрі молитви – шанована Тернопільська ікона Божої Матері, що зберігається у храмі з XVII століття й вважається заступницею міста та символом духовної сили українського народу.

“Перед цим святим образом ми дякуємо Пресвятій Богородиці за милість, яку Вона виявляла і виявляє українцям у часи випробувань. Ця ікона є нагадуванням, що Діва Марія – близька нам Матір, яка ніколи не залишає своїх вірних дітей”, – зазначив Митрополит Епіфаній під час проповіді.

Урочистості розпочалися 14 червня з Всенічного бдіння у кафедральному храмі Воздвиження Чесного Хреста Господнього. Сьогодні ж, після завершення літургії, віряни вирушать хресним ходом із чудотворною іконою до кафедрального собору Різдва Христового, що на вул. Руській.

Цьогорічні заходи особливо значущі, адже їх очолює Предстоятель ПЦУ – подія, що має важливе духовне значення для Тернопільщини.

“Запрошуємо усіх долучитися до спільної молитви за Україну, наших воїнів-захисників, мир та перемогу”, – закликають у Тернопільсько-Бучацькій єпархії ПЦУ.

Тернопільська чудотворна ікона Божої Матері має багатовікову історію та численні свідчення чудесних зцілень. Святиню оздоблено коштовними прикрасами, подарованими вдячними молільниками, які отримали благословення й допомогу через молитви перед святим образом.