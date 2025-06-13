У Тернополі відбудеться благодійний ярмарок: збирають кошти на дрон для десантників

У суботу, 15 червня, біля Церкви Успення Пресвятої Богородиці (вул. Князя Острозького, м. Тернопіль) відбудеться благодійний ярмарок. Захід організовано для збору коштів на нічний дрон Mavik 3T для 78 окремого полку десантно-штурмових військ ЗСУ.

💬 «Це – наш спосіб подякувати і допомогти тим, хто зараз на передовій», – кажуть організатори.

Після кожної літургії на території храму на відвідувачів чекатимуть:

🍰 домашня випічка

🧶 вироби ручної роботи

🍬 смаколики

🧸 іграшки

🎁 сувеніри

🕯️ свічки

Кожна гривня, зібрана на ярмарку, наближає перемогу і стає ще одним знаком підтримки нашим Захисникам.

📍 Організатори запрошують тернополян та гостей міста відвідати ярмарок з родиною та друзями і долучитися до спільної доброї справи.

📣 Не залишайтесь осторонь — розкажіть друзям, поширте інформацію в соцмережах!