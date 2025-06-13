У Тернополі відбудеться благодійний ярмарок: збирають кошти на дрон для десантників
У суботу, 15 червня, біля Церкви Успення Пресвятої Богородиці (вул. Князя Острозького, м. Тернопіль) відбудеться благодійний ярмарок. Захід організовано для збору коштів на нічний дрон Mavik 3T для 78 окремого полку десантно-штурмових військ ЗСУ.
💬 «Це – наш спосіб подякувати і допомогти тим, хто зараз на передовій», – кажуть організатори.
Після кожної літургії на території храму на відвідувачів чекатимуть:
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🍰 домашня випічка
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🧶 вироби ручної роботи
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🍬 смаколики
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🧸 іграшки
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🎁 сувеніри
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🕯️ свічки
Кожна гривня, зібрана на ярмарку, наближає перемогу і стає ще одним знаком підтримки нашим Захисникам.
📍 Організатори запрошують тернополян та гостей міста відвідати ярмарок з родиною та друзями і долучитися до спільної доброї справи.
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