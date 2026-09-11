Жовтий і червоний рівні небезпеки: в додатку «е-Тернопіль» оновлено сповіщення про повітряні тривоги

У застосунку «е-Тернопіль» змінили формат сповіщень про повітряні тривоги. Тепер користувачі отримуватимуть інформацію не лише про початок тривоги, а й про рівень небезпеки. Він може бути жовтим або червоним.

Якщо рівень небезпеки під час тривоги зміниться, застосунок надішле окреме сповіщення.

Жовтий рівень оголошуватиметься у разі загрози застосування безпілотників. Червоний рівень означатиме ракетну, ракетно-дронову або масовану дронову загрозу, а також можливість балістичних атак. У цьому випадку необхідно негайно перейти до укриття.

Нагадаємо також у застосунку «е-Тернопіль» доступна інтерактивна карта укриттів. Для цього у розділі «Сповіщення» – «Повітряна тривога» натисніть кнопку «Перейти» – застосунок автоматично відкриє карту укриттів. Або перейдіть у розділ «Карти» → «Укриття».

Додаток можна завантажити на телефони на Android та на iOS.