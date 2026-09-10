У Тернополі відбувся перший етап Кубка міста з роликових ковзанів та скейтів

У парку імені Тараса Шевченка 5 вересня відбувся перший етап Кубка міста Тернополя з катання на роликових ковзанах та скейтах.

Юні спортсмени на роликових ковзанах змагалися у слаломі. Учасники долали трасу у двох спробах, після чого найкращі продовжували боротьбу у фінальних заїздах.

За підсумками змагань визначили переможців та призерів у різних вікових категоріях.

🏆 Дівчата 2018 року народження і молодші:

🥇 Мілана Любінська

🥈 Ірина Олещук

🥉 Мирослава Рибакова

🏆 Юнаки 2018 року народження і молодші:

🥇 Данило Ножак

🥈 Денис Ключинський

🥉 Андрій Пишний

🏆 Дівчата 2017 року народження:

🥇 Софія Кравчук

🥈 Міра Калугіна

🥉 Ірина Доскоч

🏆 Юнаки 2017 року народження:

🥇 Святослав Собчак

🥈 Северин Грубий

🥉 Михайло Петрук

🏆 Дівчата 2016 року народження:

🥇 Єлизавета Брайляк

🥈 Леся Рибакова

🥉 Катерина Денчик

🏆 Юнаки 2016 року народження:

🥇 Дем’ян Григоришин

🥈 Марко Пилип

🥉 Андрій Вербицький

🏆 Дівчата 2015 року народження:

🥇 Наталія Греса

🥈 Злата Дурняк

🥉 Ріана Косович

🏆 Юнаки 2014–2015 років народження:

🥇 Устим Пазюк

🥈 Тихомир Любінський

🥉 Станіслав Собчак

🏆 Дівчата 2013–2014 років народження:

🥇 Христина Галушка

🥈 Злата Груба

🥉 Анна Бадран

🏆 Юнаки 2013 року народження і старші:

🥇 Матвій Олендер

🥈 Арсен Дорош

🥉 Данислав Любінський

🏆 Дівчата 2012 року народження і старші:

🥇 Дар’я Подолянчук

🥈 Софія Бондарук

🥉 Тереза Ткачук

Вітаємо переможців та призерів змагань і бажаємо нових спортивних досягнень! 👏🛼