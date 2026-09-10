У Тернополі відбувся перший етап Кубка міста з роликових ковзанів та скейтів
У парку імені Тараса Шевченка 5 вересня відбувся перший етап Кубка міста Тернополя з катання на роликових ковзанах та скейтах.
Юні спортсмени на роликових ковзанах змагалися у слаломі. Учасники долали трасу у двох спробах, після чого найкращі продовжували боротьбу у фінальних заїздах.
За підсумками змагань визначили переможців та призерів у різних вікових категоріях.
🏆 Дівчата 2018 року народження і молодші:
🥇 Мілана Любінська
🥈 Ірина Олещук
🥉 Мирослава Рибакова
🏆 Юнаки 2018 року народження і молодші:
🥇 Данило Ножак
🥈 Денис Ключинський
🥉 Андрій Пишний
🏆 Дівчата 2017 року народження:
🥇 Софія Кравчук
🥈 Міра Калугіна
🥉 Ірина Доскоч
🏆 Юнаки 2017 року народження:
🥇 Святослав Собчак
🥈 Северин Грубий
🥉 Михайло Петрук
🏆 Дівчата 2016 року народження:
🥇 Єлизавета Брайляк
🥈 Леся Рибакова
🥉 Катерина Денчик
🏆 Юнаки 2016 року народження:
🥇 Дем’ян Григоришин
🥈 Марко Пилип
🥉 Андрій Вербицький
🏆 Дівчата 2015 року народження:
🥇 Наталія Греса
🥈 Злата Дурняк
🥉 Ріана Косович
🏆 Юнаки 2014–2015 років народження:
🥇 Устим Пазюк
🥈 Тихомир Любінський
🥉 Станіслав Собчак
🏆 Дівчата 2013–2014 років народження:
🥇 Христина Галушка
🥈 Злата Груба
🥉 Анна Бадран
🏆 Юнаки 2013 року народження і старші:
🥇 Матвій Олендер
🥈 Арсен Дорош
🥉 Данислав Любінський
🏆 Дівчата 2012 року народження і старші:
🥇 Дар’я Подолянчук
🥈 Софія Бондарук
🥉 Тереза Ткачук
Вітаємо переможців та призерів змагань і бажаємо нових спортивних досягнень! 👏🛼