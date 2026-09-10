Серет забруднили біля Микулинців: екологи розрахували збитки

Державна екологічна інспекція у Тернопільській області здійснила розрахунок збитків, завданих державі внаслідок забруднення річки Серет у районі очисних споруд, які експлуатує КП Микулинецької селищної ради «Комунпобутсервіс».

Розрахунок провели за результатами заходів, здійснених Інспекцією. Зокрема, фахівці обстежили територію, відібрали проби води та провели їх лабораторні дослідження. Також врахували матеріали, отримані в межах кримінального провадження.

Підготовлений розрахунок долучили до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 4202621000000057, розпочатому 9 березня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 242 Кримінального кодексу України — порушення правил охорони вод.

Досудове розслідування здійснює слідче відділення відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського районного управління поліції ГУНП у Тернопільській області.

Суму нарахованих збитків наразі не оприлюднюють. В Інспекції пояснюють, що відповідні матеріали долучені до кримінального провадження, досудове розслідування у якому триває.

Державна екологічна інспекція продовжує взаємодію з органом досудового розслідування та в межах своїх повноважень вживає заходів для реагування на порушення природоохоронного законодавства.