На території НПП «Дністровський каньйон» виявленомс незаконне використання водних ресурсів

Державні інспектори ДЕІ у Тернопільській області спільно з працівниками сектору водної поліції Тернопільське районне управління поліції ГУНП в Тернопільській області провели рейдовий захід у межах національного природного парку «Дністровський каньйон» на території Мельнице-Подільської селищної громади Чортківського району.

🔎 Під час обстеження прибережної території Дністра виявлено труби, за допомогою яких здійснювався незаконний забір води з річки.

⚖️ За результатами заходу складено два протоколи про адміністративні правопорушення за статтею 91 КУпАП — порушення правил охорони та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Матеріали справ буде направлено до суду.

Крім того, виявлено труби, власників або користувачів яких на момент проведення заходу не встановлено. Обставини їх встановлення та використання з’ясовуються.

ℹ️ Зазначимо, захід проведено на виконання доручення Державної екологічної інспекції України щодо запобігання негативним наслідкам маловоддя та недопущення порушень під час використання водних ресурсів.

📌Водночас у зв’язку зі зниженням водності окремих річок Державним агентством водних ресурсів України на період з 4 по 15 вересня 2026 року встановлено обмеження прав окремих водокористувачів шляхом зменшення лімітів забору води.

✅Інспекція продовжує здійснювати контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства на водних об’єктах області. Особлива увага приділяється недопущенню самовільного використання водних ресурсів в умовах маловоддя.