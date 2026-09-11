У школах Тернополя запровадять учнівських омбудсменів: що передбачає нове положення

На засіданні чергової 60-ї сесії Тернопільської міської ради затвердили Примірне положення про учнівське самоврядування в закладах загальної середньої освіти Тернопільської міської територіальної громади.

Документ розробили з урахуванням звернення Тернопільської Молодіжної міської ради та відповідно до законодавства України у сфері освіти й молодіжної політики.

Положення визначає єдині рекомендаційні підходи до організації учнівського самоврядування та розширює можливості школярів брати участь у житті своїх закладів освіти.

Зокрема, учні зможуть вносити пропозиції щодо освітнього процесу, безпеки, харчування, дозвілля та умов перебування у школі. Також вони матимуть можливість проводити опитування й обговорення, реалізовувати власні проєкти та волонтерські ініціативи, а також представляти інтереси учнівської спільноти.

Окремо положення передбачає запровадження посади учнівського омбудсмена. Це буде незалежна виборна особа, яка сприятиме захисту прав, гідності та законних інтересів школярів.

Учнівський омбудсмен зможе приймати звернення учнів, допомагати їм у питаннях захисту прав та вносити рекомендації щодо усунення можливих порушень.

Голову учнівського самоврядування та омбудсмена обиратимуть усі учні закладу шляхом загального, рівного і прямого таємного голосування.

При цьому участь в учнівському самоврядуванні є добровільною. Працівники закладу освіти та батьки не можуть втручатися у вибори чи визначати склад учнівських органів.

Кожен заклад освіти зможе самостійно визначати структуру та особливості роботи учнівського самоврядування з урахуванням потреб своєї учнівської спільноти.

Крім того, представники шкіл матимуть можливість делегувати учнів до міського учнівського парламенту та інших міжзакладських органів.