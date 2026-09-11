Один їхав на BMW, інший — на електросамокаті: у Тернополі зупинили двох нетверезих водіїв

Минулої ночі у Тернополі патрульні виявили двох водіїв, які керували транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння.

Першого кермувальника зупинили на автомобілі BMW через порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування патрульні виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд за допомогою приладу Drager показав 1,65 проміле алкоголю.

Іншого порушника патрульні зупинили під час комендантської години. Чоловік керував електросамокатом у стані алкогольного сп’яніння. Результат огляду — 0,69 проміле.

Обох водіїв відсторонили від керування транспортними засобами. На них склали адміністративні протоколи за частиною 1 статті 130 КУпАП — керування транспортним засобом у стані сп’яніння.

У патрульній поліції наголошують, що будь-який транспортний засіб вимагає відповідального ставлення та закликають не сідати за кермо у стані сп’яніння.