Понад 2 гектари вигоріло на Тернопільщині за одну добу: де сталися пожежі

10 вересня пожежно-рятувальні підрозділи Тернопільщини ліквідували чотири пожежі на відкритих територіях. Загальна площа, охоплена вогнем, становила 2,092 гектара.

Найбільша пожежа сталася поблизу села Калагарівка Гримайлівської громади Чортківського району. Повідомлення про займання сухої трави надійшло до Служби порятунку об 11:33. Вогонь поширився на площу 2 гектари. До гасіння залучали рятувальників 24-го державного пожежно-рятувального поста та місцеву пожежну команду селища Гримайлів.

О 09:58 рятувальникам повідомили про пожежу стихійного сміттєзвалища у селі Загайці Підгаєцької громади Тернопільського району. Вогонь охопив площу 0,002 гектара. Пожежу ліквідували рятувальники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Ще одну пожежу сухої трави зафіксували у селі Лисівці Товстенської громади Чортківського району. Повідомлення надійшло об 20:17. Вогонь поширився на площу 0,02 гектара, його ліквідувала місцева пожежна команда селища Товсте.

О 20:18 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу сухої трави та очерету в селі Дичків Великогаївської громади Тернопільського району. Площа займання становила 0,07 гектара. Пожежу ліквідували рятувальники 26-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Причини виникнення пожеж та завдані ними матеріальні збитки встановлюються.

Рятувальники закликають не спалювати суху рослинність і сміття. У суху та вітряну погоду вогонь може швидко поширитися на значну територію та становити загрозу для будівель, лісів і полів.

У разі виявлення пожежі необхідно телефонувати за номером 101.