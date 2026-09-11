Понад 103 млн грн акцизу отримали місцеві бюджети Тернопільщини
Виробництво підакцизної продукції та її роздрібний продаж забезпечують стабільні надходження акцизного податку до державного та місцевих бюджетів. За вісім місяців на Тернопільщині фактичні надходження перевищили очікувані.
Так, виробники підакцизної продукції спрямували до державного бюджету 39,9 млн грн акцизного податку – на 6,5 млн грн більше від плану. Найбільшу частку забезпечили виробники пива – 18,6 млн грн та горілчаної продукції – 14,7 млн гривень. Також 3,9 млн грн сплачено за переобладнання транспортних засобів, 1,8 млн грн – з виробництва спирту та 0,9 млн грн – із виноробної продукції.
Ще вагоміший фінансовий результат для громад області забезпечила роздрібна торгівля підакцизними товарами. До місцевих бюджетів надійшло 103,3 млн грн акцизу, що на 4,4 млн грн перевищує очікуваний показник. Із цієї суми 72,4 млн грн припадає на алкогольні напої, 30,9 млн грн – на пиво.