На Бережанщині розкладуть вакцинні приманки від сказу: що потрібно знати

З 11 до 17 вересня 2026 року у Бережанській громаді триватиме осіння кампанія з профілактики сказу серед диких м’ясоїдних тварин.

Вакцинні приманки — це невеликі брикети розміром приблизно із сірникову коробку, які мають характерний запах м’ясо-кісткового борошна та приваблюють диких м’ясоїдних тварин.

Після поїдання приманки вакцина сприяє виробленню у тварин імунітету проти сказу. Вона безпечна для людей, домашніх тварин і довкілля та придатна для використання в природних умовах.

У разі виявлення вакцинних принад просимо не брати їх до рук, не пошкоджувати та не переносити в інше місце. Залиште приманку там, де її було виявлено, щоб вона була доступною для диких тварин.