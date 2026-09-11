Фіктивна інвалідність за 17 тис доларів – судитимуть лікаря-інтерна та 2 спільників у Тернополі

Прокурори Тернопільської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох спільників, котрі за гроші сприяли в оформленні групи інвалідності чоловікам призовного віку. Їх обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, до схеми причетні лікар-інтерн однієї з лікарень Тернополя та двоє місцевих жителів. Чоловіки під час зустрічі із військовозобов’язаним повідомили, що мають знайомих серед працівників медичних закладів, котрі можуть оформити фіктивні виписки про лікування у стаціонарі. Надалі підробні документи мали стати підставою для незаконного отримання другої групи інвалідності. Вартість послуг становила 17 тис доларів США.

Гроші за свою допомогу обвинувачені брали частинами. Наприкінці березня вони зустрілися з «клієнтом» і отримали перші 5 тис доларів США.

Під час одержання другої частини коштів у сумі 5 тис доларів США фігурантів затримали правоохоронці. У червні цього року їм було повідомлено про підозру.

Окрім цього, в березні цього року лікар-інтерн запропонував іншому військовозобов’язаному чоловіку посприяти в оформленні фіктивної другої групи інвалідності за грошову винагороду в сумі 3 тис доларів США. Його обвинувачують також в пропозиції здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави за надання неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Досудове розслідування здійснювали слідчі Тернопільського РУП ГУНП в області, за оперативного супроводу УСР в області, ДВКР СБУ.