Тернополянин спокусився на чужий телефон. Нестиме кримінальну відповідальність

За крадіжку телефона розпочато кримінальне провадження щодо 41-річного жителя обласного центру. Зловмисник викрав гаджет у іншого пацієнта, з яким перебував на лікуванні в медичному закладі.



На лінію 102 надійшло повідомлення від тернополянина про те, що з приліжкової тумбочки хтось викрав його мобільний засіб зв’язку. Вартість майна потерпілий оцінив у вісім тисяч гривень.



Оперативники карного розшуку Тернопільського райуправління поліції встановили, що до злочину причетний 41-річний тернополянин. У зловмисника вилучили крадене.



За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.



Джерело: https://tp.npu.gov.ua/news/ternopolianyn-spokusyvsia-na-chuzhyi-telefon-nestyme-kryminalnu-vidpovidalnist

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