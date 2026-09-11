Купівля інвертора та акумулятора обернулася для тернополянина втратою понад 113 тисяч гривень

Черговою жертвою інтернет-шахраїв став житель Тернополя. Чоловік намагався придбати інвертор та акумуляторну батарею через популярну торговельну платформу, однак після оплати товару залишився без грошей і без покупки.

До Тернопільського районного управління поліції звернувся місцевий житель 1987 року народження. Заявник повідомив, що знайшов на онлайн-платформі оголошення про продаж інвертора та акумуляторної батареї. Під час спілкування з продавцем за вказаним у оголошенні номером телефону він домовився про купівлю товару та перерахував на банківський рахунок кошти в сумі 113 000 гривень.



Після отримання грошей продавець перестав виходити на зв’язок, а товар покупець так і не отримав. Зрозумівши, що став жертвою шахрайства, чоловік звернувся за допомогою до поліції.



За даним фактом правоохоронці проводять перевірку та встановлюють особу, причетну до вчинення злочину.

Поліцейські вкотре закликають громадян бути обережними під час онлайн-покупок. Не перераховуйте значні суми коштів наперед незнайомим продавцям, перевіряйте їхню репутацію, користуйтеся послугою безпечної доставки та уникайте сумнівних пропозицій із привабливою ціною.



Якщо ви стали жертвою шахрайства або маєте інформацію про подібні злочини, негайно звертайтеся на спецлінію 102 або до найближчого підрозділу поліції.







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