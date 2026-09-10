На Тернопільщині рейсовий автобус врізався в електроопору: є постраждалі

ДТП із потерпілими сталася 10 вересня близько 14:20 у селі Бобулинці Чортківського району. Рейсовий автобус з’їхав з дороги та зіткнувся з електроопорою. Троє пасажирів отримали травми.

За попередньою інформацією поліції, водій автобуса, який курсував за маршрутом «Теребовля — Зарваниця — Бучач», на заокругленій ділянці дороги на вулиці Центральній не впорався з керуванням.

Автобус виїхав на узбіччя та врізався в електроопору. На момент аварії в салоні перебували вісім пасажирів.

Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали троє людей. Двох постраждалих із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до медичного закладу.

Під час перевірки водія на стан алкогольного сп’яніння прилад показав 3,11 проміле алкоголю.

За фактом аварії правоохоронці вирішують питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому тілесне ушкодження.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП, тривають слідчі дії.