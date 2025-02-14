Назавжди залишиться 28 років, – на війні загинув Петро Фижик з Тернопільщини

У Гусятинську громаду знову прийшла сумна і трагічна звістка, повідомляють у селищній раді.

22 січня 2025 року внаслідок обстрілу від отриманих травм в районі населеного пункту Макіївка Луганської області загинув наш земляк – солдат Фижик Петро Вікторович.

Петро народився 14 квітня 1996 року в селі Коцюбинчики. Він пішов захищати Батьківщину від окупантів, до останнього був вірний військовій присязі.

Йому назавжди залишиться 28 років…. Такі реалії страшної війни…

У загиблого військовослужбовця залишились батьки, брати…

Петро став Героєм, який віддав своє життя за волю і незалежність України. Він є прикладом того, як потрібно любити свою державу.

Немає таких слів, які б зараз могли заспокоїти згорьовану родину військовослужбовця.

У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам’ять вірного сина України. Важко усвідомлювати, що знову втрачаємо найкращих.

Співчуваємо рідним і близьким.

Вічна пам’ять і слава Герою!