Назавжди залишиться 28 років, – на війні загинув Петро Фижик з Тернопільщини
У Гусятинську громаду знову прийшла сумна і трагічна звістка, повідомляють у селищній раді.
22 січня 2025 року внаслідок обстрілу від отриманих травм в районі населеного пункту Макіївка Луганської області загинув наш земляк – солдат Фижик Петро Вікторович.
Петро народився 14 квітня 1996 року в селі Коцюбинчики. Він пішов захищати Батьківщину від окупантів, до останнього був вірний військовій присязі.
Йому назавжди залишиться 28 років…. Такі реалії страшної війни…
У загиблого військовослужбовця залишились батьки, брати…
Петро став Героєм, який віддав своє життя за волю і незалежність України. Він є прикладом того, як потрібно любити свою державу.
Немає таких слів, які б зараз могли заспокоїти згорьовану родину військовослужбовця.
У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам’ять вірного сина України. Важко усвідомлювати, що знову втрачаємо найкращих.
Співчуваємо рідним і близьким.
Вічна пам’ять і слава Герою!